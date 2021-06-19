Франция не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

Сборная Франции по футболу, являющаяся действующим чемпионом мира, сыграла в субботу вничью 1:1 со сборной Венгрии в рамках группового этапа Евро-2020.

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Матч, проходивший на «Пушкаш Арене» в Будапеште, чуть не принес главную сенсацию турнира.

На последних минута первого тайма Оттило Фиоло вывел венгров вперед. Французы смогли отыграться во втором тайме за счет гола Антуанна Гризмана на 66-й минуте. Однако вырвать победу один из главных фаворитов Чемпионата Европы не смог.

В первом тайме на поле произошел инцидент – тепловой удар получил капитан сборной Венгрии Адам Салаи. Он выбыл из игры по состоянию здоровья. Медики отправили в раздевалку. Игра в Будапеште проходила при 30-градусной жаре.

Сборные Франции и Венгрии выступают на Евро-2020 в Группе «F» вместе с Португалией и Германией, матч между которыми состоится сегодня вечером.

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ФОТО: twitter.com
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