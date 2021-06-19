Эрмитажный кот Ахилл вновь дал верное предсказание на Евро-2020
Кот Ахилл из Государственного музея «Эрмитаж» предсказал победу сборной Швеции над командой Словакии в Петербурге в матче чемпионата Европы по футболу. Пушистый предсказатель в день игры позавтракал из миски с флагом Швеции.
Фотоотчет опубликован в аккаунте оракула в Instagram.
«Позавтракал со шведским флагом и оказался прав», - говорится в аккаунте кота Ахилла.
Свое предсказание он сделал традиционно в 11:00 в день игры команд.
По итогам матча второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеция победила команду Словакии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг.
Напомним, Ахилл уже дал пять прогнозов итогов матчей Евро-2020. Речь идет только об играх, которые проходят в Санкт-Петербурге. Из пяти предсказаний четыре оказались верными. Ахилл напророчил победу в матчах сборных Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0). Эрмитажный кот ошибся лишь раз – он предсказал победу команды Польши над соперниками из Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словацкой сборной.
Ахилл официально является болельщиком и имеет собственный паспорт (Fan ID), чтобы посещать матчи чемпионата. В фан-зоне для кота обустроили домик. С Ахиллом любят фотографироваться фанаты.
Следующее предсказание – об игре сборных Финляндии и Бельгии – Ахилл сделает 21 июня.
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