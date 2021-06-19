Эрмитажный кот Ахилл вновь дал верное предсказание на Евро-2020

«Позавтракал со шведским флагом и оказался прав», - говорится в аккаунте кота Ахилла.

Свое предсказание он сделал традиционно в 11:00 в день игры команд.

По итогам матча второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеция победила команду Словакии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг.

Напомним, Ахилл уже дал пять прогнозов итогов матчей Евро-2020. Речь идет только об играх, которые проходят в Санкт-Петербурге. Из пяти предсказаний четыре оказались верными. Ахилл напророчил победу в матчах сборных Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0). Эрмитажный кот ошибся лишь раз – он предсказал победу команды Польши над соперниками из Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словацкой сборной.

Ахилл официально является болельщиком и имеет собственный паспорт (Fan ID), чтобы посещать матчи чемпионата. В фан-зоне для кота обустроили домик. С Ахиллом любят фотографироваться фанаты.

Следующее предсказание – об игре сборных Финляндии и Бельгии – Ахилл сделает 21 июня.

