Эрмитажный кот Ахилл вновь дал верное предсказание на Евро-2020

Кот Ахилл из Государственного музея «Эрмитаж» предсказал победу сборной Швеции над командой Словакии в Петербурге в матче чемпионата Европы по футболу. Пушистый предсказатель в день игры позавтракал из миски с флагом Швеции.

Фотоотчет опубликован в аккаунте оракула в Instagram.

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России над Финляндией на Евро-2020

«Позавтракал со шведским флагом и оказался прав», - говорится в аккаунте кота Ахилла.

Свое предсказание он сделал традиционно в 11:00 в день игры команд.

По итогам матча второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Швеция победила команду Словакии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг.

Напомним, Ахилл уже дал пять прогнозов итогов матчей Евро-2020. Речь идет только об играх, которые проходят в Санкт-Петербурге. Из пяти предсказаний четыре оказались верными. Ахилл напророчил победу в матчах сборных Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0). Эрмитажный кот ошибся лишь раз – он предсказал победу команды Польши над соперниками из Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словацкой сборной.

Ахилл официально является болельщиком и имеет собственный паспорт (Fan ID), чтобы посещать матчи чемпионата. В фан-зоне для кота обустроили домик. С Ахиллом любят фотографироваться фанаты.

Следующее предсказание – об игре сборных Финляндии и Бельгии – Ахилл сделает 21 июня.

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Фото: spbdnevnik.ru
ТЕГИ:ФутболФутбольные ФанатыЧемпионат Европы 2020Кот
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