СМИ: В Подмосковье частные дома признали незаконными и начали отправлять под снос

Их местные власти признали «самостроем», так как они выстроены в санитарной зоне водохранилища. Речь идет о домах около деревни Степаньково, объявленных незаконными в прошлом году. Администрация стала отправлять под снос дома после распоряжения Минэкологии Подмосковья от 2024 года об изменении границ санитарной зоны, которое находится под грифом «секретно» и недоступно для изучения.

По словам людей, власти района еще в 2005 году перевели территории около Учинского водохранилища под строительство дач и одобряли проекты застройки, Росреестр регистрировал права собственности, а банки выдавали ипотеку без ограничений.

Теперь в администрации заявляют, что строить дома на этих землях запрещено с 1980 года, а в 2024 году запрет подтвердили, после чего и начали подавать иски о сносах. Власти отмечают, что не сдавали участки в аренду, так как те находятся в частной собственности, поэтому никаких разрешений на строительство, о которых утверждают жильцы, не выдавалось.

Ранее 300 незаконных самостроев были повреждены при наводнении в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

