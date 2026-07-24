СМИ: В Подмосковье частные дома признали незаконными и начали отправлять под снос
В Пушкинском округе Московской области под угрозой сноса оказалось около 2 тысяч частных домов в 11 коттеджных поселках, сообщает Telegram-канал Baza.
Их местные власти признали «самостроем», так как они выстроены в санитарной зоне водохранилища. Речь идет о домах около деревни Степаньково, объявленных незаконными в прошлом году. Администрация стала отправлять под снос дома после распоряжения Минэкологии Подмосковья от 2024 года об изменении границ санитарной зоны, которое находится под грифом «секретно» и недоступно для изучения.
По словам людей, власти района еще в 2005 году перевели территории около Учинского водохранилища под строительство дач и одобряли проекты застройки, Росреестр регистрировал права собственности, а банки выдавали ипотеку без ограничений.
Теперь в администрации заявляют, что строить дома на этих землях запрещено с 1980 года, а в 2024 году запрет подтвердили, после чего и начали подавать иски о сносах. Власти отмечают, что не сдавали участки в аренду, так как те находятся в частной собственности, поэтому никаких разрешений на строительство, о которых утверждают жильцы, не выдавалось.
Ранее 300 незаконных самостроев были повреждены при наводнении в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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