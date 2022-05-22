Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил об уходе из петербургского клуба
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил, что уходит из петербургского футбольного клуба после завершения сезона-2021/22 и попрощался в соцсетях.
Форвард сине-бело-голубых разместил видеоролик, в котором снялся в костюме главного героя фильма «Дедпул». Он перечисли свои достижения в «Зените».
«Питер, спасибо за все!» – написал Артем Дзюба.
Дзюба в ФК «Зенит» играет с июля 2015 года. На его счету 249 матчей проведенных в составе команды, 108 голов и 70 результативных передач. Нападающий вместе с командой четыре раза становился чемпионом России.
Ранее RT со ссылкой на источники, близкие к ситуации сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев и ПФК ЦСКА договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон
Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Црвены Звезды» и «Фенербахче», пишет «Советский спорт».
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