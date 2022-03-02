Дзюба выступил против «любой войны» и «потоков грязи» в адрес русских

Он также выступил против дискриминации по национальному признаку и раскритиковал политику двойных стандартов.

«Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. <…> Почему одним можно всё, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?», - задался вопросом спортсмен.

Артём Дзюба также сетует на потоки «злобы, грязи и желчи», которые льются на всех россиян, вне зависимости от их позиции и профессии. По его словам, вдвойне странно слышать это все от тех, кому Россия дала очень многое - всё это только создает ещё больше негатива.

«Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом», - призвал футболист. В заключении он пожелал всем мира и добра.

