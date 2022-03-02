Дзюба выступил против «любой войны» и «потоков грязи» в адрес русских
Нападающий футбольного клуба «Зенит», бывший капитан сборной России Артем Дзюба впервые обозначил своё мнение относительно событий на Украине. Соответствующий развёрнутый пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.
Дзюба подчёркивает, что против любой войны, поскольку — это страшно. Однако, по словам футболиста, он также выступает против агрессии и ненависти, которые с каждым днем «приобретают какие-то запредельные масштабы». Форвард объяснил, почему до сих пор не хотел комментировать украинскую тему.
«Не хотел не потому, что боюсь, а потому что я - не эксперт в политике, никогда не лез в нее и не собирался (в отличие от большого количества политологов и вирусологов, которые в последнее время появились на просторах интернета). Но у меня, как и у любого человека, есть свое мнение», - написал Дзюба.
Он также выступил против дискриминации по национальному признаку и раскритиковал политику двойных стандартов.
«Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. <…> Почему одним можно всё, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?», - задался вопросом спортсмен.
Артём Дзюба также сетует на потоки «злобы, грязи и желчи», которые льются на всех россиян, вне зависимости от их позиции и профессии. По его словам, вдвойне странно слышать это все от тех, кому Россия дала очень многое - всё это только создает ещё больше негатива.
«Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом», - призвал футболист. В заключении он пожелал всем мира и добра.
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