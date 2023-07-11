«Формула 1»: Даниэля Риккардо взяли в Alpha Tauri вместо Ника де Вриса
Команда «Формулы 1» Alpa Tauri объявила об увольнении одного из своих гонщиков. Место в болиде AT04 потерял представитель Нидерландов Ник де Врис, сообщает пресс-служба коллектива из Фаэнцы.
Вместо уволенного нидерландца напарником японца Юки Цуноды станет австралийский пилот Даниэль Риккардо, который вернётся на трассу уже на Гран-при Венгрии (21-23 июля).
Риккардо уже выступал в системе Red Bull Racing. Свои первые шаги он делал именно в составе «младшей» команды, которая тогда называлась Toro Rosso. Затем он несколько сезонов провёл за Red Bull, а также выступал за Renault и McLaren.
После ухода из британского коллектива в 2023 году Риккардо вернулся в Red Bull в качестве резервного пилота. При этом в Alpha Tauri отметили, что австралиец будет выступать за них «на правах аренды».
Ранее команда «Формулы 1» Mercedes-AMG Petronas F1 Team взяла в качестве резервного пилота сына легендарного Михаэля Шумахера Мика, подписав с ним однолетний контракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru