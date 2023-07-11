«Формула 1»: Даниэля Риккардо взяли в Alpha Tauri вместо Ника де Вриса

Вместо уволенного нидерландца напарником японца Юки Цуноды станет австралийский пилот Даниэль Риккардо, который вернётся на трассу уже на Гран-при Венгрии (21-23 июля).

Риккардо уже выступал в системе Red Bull Racing. Свои первые шаги он делал именно в составе «младшей» команды, которая тогда называлась Toro Rosso. Затем он несколько сезонов провёл за Red Bull, а также выступал за Renault и McLaren.

После ухода из британского коллектива в 2023 году Риккардо вернулся в Red Bull в качестве резервного пилота. При этом в Alpha Tauri отметили, что австралиец будет выступать за них «на правах аренды».

Ранее команда «Формулы 1» Mercedes-AMG Petronas F1 Team взяла в качестве резервного пилота сына легендарного Михаэля Шумахера Мика, подписав с ним однолетний контракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

