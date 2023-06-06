СМИ: «Формула-1» не вернется в ЮАР из-за связи страны с Россией
6 июня 202313:28
«Формула-1» не собирается возвращать в календарь Гран-при ЮАР, сообщает Racing News 365.
Нежеланием проводить соревнования в африканской стране руководство Ф-1 называет тесные связи Москвы и Кейптауна. Обе страны являются членами БРИКС.
Этап планировалось вернуть в этом году, однако решение было отложено, благодаря чему имеются высокие шансы сохранить Гран-при Бельгии, пишет издание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru