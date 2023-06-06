СМИ: «Формула-1» не вернется в ЮАР из-за связи страны с Россией

«Формула-1» не собирается возвращать в календарь Гран-при ЮАР, сообщает Racing News 365.

«Формула 1» из-за непогоды отменила Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле

Нежеланием проводить соревнования в африканской стране руководство Ф-1 называет тесные связи Москвы и Кейптауна. Обе страны являются членами БРИКС.

Этап планировалось вернуть в этом году, однако решение было отложено, благодаря чему имеются высокие шансы сохранить Гран-при Бельгии, пишет издание.

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ФОТО: РИА Новости
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