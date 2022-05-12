Forbes: Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

По данным издания, за период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года, аргентинец заработал 130 млн долларов, из которых 55 млн долларов принесли ему рекламные контракты.

Вторую строчку в рейтинге занимает баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за Los-Ageles Lakers. Его доход за прошедший год составил 121,2 млн долларов, в том числе 80 млн долларов за рекламу.

Замыкает ТОП-3 нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший 115 млн долларов, из которых он по рекламным контрактам получил 55 млн долларов.

Ранее Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football.

