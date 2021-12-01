Решение вручить «Золотой мяч» Месси сочли незаконным

Эвра призвал людей обратить внимание на коррупцию, которая растёт в футбольных организациях. «Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся — грабеж, ограбление», — подчеркнул Эвра. В то же время экс-футболист объяснил, что не имеет ничего против Месси, но, по его мнению, награду заслуживает Роберт Левандовски.

Вручение проходило 29 ноября в Париже. Левандовски признан лучшим нападающим года. У Мессии «Золотой мяч 2021» стал седьмым в карьере.

