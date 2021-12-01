Решение вручить «Золотой мяч» Месси сочли незаконным
Экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра негативно высказался о решении вручить «Золотой мяч» нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом сообщает Daily Mail.
Эвра призвал людей обратить внимание на коррупцию, которая растёт в футбольных организациях. «Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся — грабеж, ограбление», — подчеркнул Эвра. В то же время экс-футболист объяснил, что не имеет ничего против Месси, но, по его мнению, награду заслуживает Роберт Левандовски.
Вручение проходило 29 ноября в Париже. Левандовски признан лучшим нападающим года. У Мессии «Золотой мяч 2021» стал седьмым в карьере.
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