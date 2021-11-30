Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и аргентинской сборной Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football.
HERE IS THE WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC
Как отмечается, Месси является рекордсменом по числу наград «Золотой мяч», на втором месте находится Криштиану Роналду (пять наград).
Первое вручение «Золотого мяча» состоялось в 1956 году.
5 августа 2021 года знаменитый футболист Лионель Месси покинул «Барселону», получив статус свободного агента. Сейчас он является форвардом «ПСЖ».
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