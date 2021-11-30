Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и аргентинской сборной Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем награды «Золотой мяч», которая вручается лучшему футболисту мира по версии France Football.

Как отмечается, Месси является рекордсменом по числу наград «Золотой мяч», на втором месте находится Криштиану Роналду (пять наград).

Первое вручение «Золотого мяча» состоялось в 1956 году.

5 августа 2021 года знаменитый футболист Лионель Месси покинул «Барселону», получив статус свободного агента. Сейчас он является форвардом «ПСЖ».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФутболЛионель Месси
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