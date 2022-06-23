ФНЛ переименовали в Первую лигу

Российский футбольный союз утвердил возвращение исторического названия Футбольной национальной лиге, теперь она вновь станет Первой лигой.

«Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона-2022/2023» — сообщили в пресс-службе РФС.

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Второй по силе футбольный дивизион в России назывался Первой лигой до 1998 года.

Ранее в РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу.

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