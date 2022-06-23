ФНЛ переименовали в Первую лигу
23 июня 202214:58
Российский футбольный союз утвердил возвращение исторического названия Футбольной национальной лиге, теперь она вновь станет Первой лигой.
«Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона-2022/2023» — сообщили в пресс-службе РФС.
Второй по силе футбольный дивизион в России назывался Первой лигой до 1998 года.
Ранее в РФС решили не увеличивать Российскую премьер-лигу.
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23 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru