РПЛ опубликовала календарь чемпионата России по футболу сезона 2022/2023
Чемпионат России по футболу сезона 2022/2023 стартует 15-17 июля, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
В сообщении говорится, что в первом туре первенства «Краснодар» дома примет «Факел» (Воронеж), ЦСКА сыграет против екатеринбургского «Урала», а московское «Динамо» на домашнем поле встретится с «Ростовом».
Также в первом туре «Локомотив» (Москва) сыграет против «Пари Нижний Новгород», соперником грозненского «Ахмата» станет столичный «Спартак», московское «Торпедо» дома встретится с «Сочи», «Оренбург» примет дома самарские «Крылья Советов», а соперником «Химок» станет питерский «Зенит».
Ранее руководители российских футбольных клубов выступили против увеличения участников РПЛ, отказавшись от расширения лиги с 16 до 18 команд.
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