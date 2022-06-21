РПЛ опубликовала календарь чемпионата России по футболу сезона 2022/2023

В сообщении говорится, что в первом туре первенства «Краснодар» дома примет «Факел» (Воронеж), ЦСКА сыграет против екатеринбургского «Урала», а московское «Динамо» на домашнем поле встретится с «Ростовом».

Также в первом туре «Локомотив» (Москва) сыграет против «Пари Нижний Новгород», соперником грозненского «Ахмата» станет столичный «Спартак», московское «Торпедо» дома встретится с «Сочи», «Оренбург» примет дома самарские «Крылья Советов», а соперником «Химок» станет питерский «Зенит».

Ранее руководители российских футбольных клубов выступили против увеличения участников РПЛ, отказавшись от расширения лиги с 16 до 18 команд.