ФК «Шальке» уберет символику «Газпрома» с футболок футболистов

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» объявил о решении убрать символику «Газпрома», своего титульного спонсора, со своих футболок. Об этом говорится в официальном релизе клуба.

В команде сообщили, что решение связано с ситуацией на Украине и согласовано с немецким филиалом российской компании. Теперь на футболке будет нанесено только название клуба – «Шальке 04».