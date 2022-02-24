ФК «Шальке» уберет символику «Газпрома» с футболок футболистов

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» объявил о решении убрать символику «Газпрома», своего титульного спонсора, со своих футболок. Об этом говорится в официальном релизе клуба.

В команде сообщили, что решение связано с ситуацией на Украине и согласовано с немецким филиалом российской компании. Теперь на футболке будет нанесено только название клуба – «Шальке 04».

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«Шальке 04» занимает пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.

Ранее в четверг Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщило, что финал Лиги Чемпионов сезона 2021/2022 не будут проводить в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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