ФК «Шальке» уберет символику «Газпрома» с футболок футболистов
Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» объявил о решении убрать символику «Газпрома», своего титульного спонсора, со своих футболок. Об этом говорится в официальном релизе клуба.
В команде сообщили, что решение связано с ситуацией на Украине и согласовано с немецким филиалом российской компании. Теперь на футболке будет нанесено только название клуба – «Шальке 04».
«Шальке 04» занимает пятое место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Ранее в четверг Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщило, что финал Лиги Чемпионов сезона 2021/2022 не будут проводить в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине.
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