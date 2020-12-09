ФК «ПСЖ» обыграл «Истанбул» в возобновленном матче Лиги чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар стал автором трех голов в ворота турецкой команды. Решение о доигровке матча было принято после расового скандала, произошедшего во вторник 8 декабря. Тогда арбитр Овидиу Хацеган оскорбил помощника главного тренера турецкой команды, камерунца Пьера Вебо.

По данным агентства, Вебо после показанной его команде красной карточки обратился к судье за разъяснениями, однако услышал в свой адрес оскорбления. Игра была остановлена, "Истанбул" в знак протеста покинул поле. Во время доигровки на поле работала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккелли.

Несмотря на перенос игры, "Истанбул Башахшехир" с 3 баллами занял четвертое место в группе "Н" и не прошел в плей-офф турнира. "Пари Сен-Жермен" с 12 баллами разделил первое место в турнирной таблице с немецким "Лейпцигом".

