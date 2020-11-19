«Слишком стыдно». Булыкин обвинил коронавирус в разгроме сборной России

«Конечно, 5:0 - это слишком стыдно, но такое случается. Думаю, про отставку главного тренера говорить рано, лакмусовой бумажкой будет Чемпионат Европы. А на результат прошедшей игры сказались и кадровые потери, и физическое состояние футболистов из-за тяжелого графика, и нереализованные моменты. В итоге получился такой же матч, как у Германии против Испании (Германия пропустила шесть безответных мячей - прим. НСН)», - сказал спортсмен.



По его словам, после неудачного матча сборной и провалов российских клубов в еврокубках не стоит думать, будто отечественный футбол находится в кризисе.



«Я бы не назвал это кризисом, это коронавирусный эффект. Сбился график, многие футболисты не привыкли играть через два дня на третий. Все это наложило отпечаток. Я думаю, что шансы хорошо выступить еще остаются», - отметил Булыкин.



В свою очередь, бывший главный тренер «Динамо» в 2011-2012 годах Сергей Силкин назвал в эфире НСН причину, по которой российские клубы проваливают сезон в еврокубках.



«Просто уровень российских клубов намного ниже, чем у других команд, выступающих в Лиге Чемпионов или Лиге Европы. Для выхода из кризиса нужно сделать многое. Во-первых, пересмотреть отношение к воспитанию нового поколения футболистов. Начинать нужно с этого. Юношеские сборные не котируются на соревнованиях, а мы оттуда черпаем резерв для премьер-лиги. Это и есть основная проблема», - отметил он.



Между тем, капитан сборной России Георгий Джикия после матча извинился за разгромное поражение от Сербии. Он назвал игру «позорной» и возложил ответственность за проигрыш на футболистов, «которые все провалились».



Национальная сборная России проиграла второй матч подряд.

