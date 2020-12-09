Матч Лиги чемпионов в Париже был остановлен из-за расистского скандала

Команды входят в группу Н, их встреча проходила в Париже. Игра была остановлена на 16-й минуте. Как пишет агентство, причиной этого стало оскорбление по расовому признаку, которое произнес четвертый арбитр Овидиу Хацеган во время первого тайма.

Судья показал красную карточку помощнику главного тренера "Башакшехира", камерунцу Пьеру Вебо, при этом оскорбив его. Об этом сообщает официальный аккаунт турецкой команды в Twitter. После инцидента спортсмены в полном составе покинули поле и вернулись в раздевалки.

