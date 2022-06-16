ФК «Пари Нижний Новгород» возглавил главный тренер молодёжной сборной России

В Москве 4,5 тысяч организаций получили помощь почти на 20 млрд рублей Инфляция в столице к концу года может составить 15-17% Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 372 тысяч До 6 тысяч человек на западе Москвы переселятся по программе реновации Велодорожки и велополосы появятся в десяти районах столицы