ФК «Пари Нижний Новгород» возглавил главный тренер молодёжной сборной России
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов возглавил футбольный клуб «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что контракт рассчитан на два года, специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной.
На посту главного тренера нижегородцев Галактионов сменил Александра Кержакова, договор с которым истёк 1 июня.
Ранее Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) согласовало переименование клуба «Нижний Новгород» в «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием «Пари НН».
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