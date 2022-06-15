Московский ЦСКА сменил главного тренера
Бывший наставник футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов стал главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что со специалистом заключили долгосрочный контракт, уже сегодня футболисты под руководством Федотова начнут подготовку к новому сезону.
В прошедшем сезоне вместе с «Сочи» тренер завоевал серебряные медали чемпионата России, пишет «Свободная пресса».
«Вместе с Федотовым тренерский штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все специалисты работали с новым наставником красно-синих в "Сочи"», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий покинул свой пост. Наставник возглавлял клуб с прошлого лета, напоминает РИА ФАН. Команду покинули также помощники тренера Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.
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