ФК «Локомотив» подписал бразильского защитника Фассона

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании долгосрочного контракта с бразильским защитником Лукасом Фассоном, сообщает пресс-служба московской команды.

Экс-менеджер «Локомотива» Рангник назначен главным тренером сборной Австрии

В сообщении говорится, что контракт с игроком, перешедшим из клуба «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), рассчитан на четыре года, 21-летний новичок будет выступать под номером «3».

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отметил, что Фассон - молодой игрок обороны, «способный закрыть две позиции»: в центре защиты, а также на левом фланге обороны.

«Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьёзных спортивных результатов», - заключил он.

Ранее «Локомотив» и голкипер Маринато Гилерме подписали новый контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЧемпионат России По ФутболуФутболистЛокомотив
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры