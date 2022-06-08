ФК «Локомотив» подписал бразильского защитника Фассона

В сообщении говорится, что контракт с игроком, перешедшим из клуба «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия), рассчитан на четыре года, 21-летний новичок будет выступать под номером «3».

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отметил, что Фассон - молодой игрок обороны, «способный закрыть две позиции»: в центре защиты, а также на левом фланге обороны.

«Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьёзных спортивных результатов», - заключил он.

Ранее «Локомотив» и голкипер Маринато Гилерме подписали новый контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года.

