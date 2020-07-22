ФК «Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тем самым заслужив право на повышение в классе. Клуб мог отказаться от участия в РПЛ по финансовым причинам.

Ранее «Химки» вышли в финал Кубка России, где встретятся с петербургским «Зенитом».

