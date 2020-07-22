ФК «Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Футбольный клуб «Химки» решил выступать в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. "Химки" идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но её хватит", - сказал Терюшков.

Кубок России по футболу. Матч без шансов для «Химок»

«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тем самым заслужив право на повышение в классе. Клуб мог отказаться от участия в РПЛ по финансовым причинам.

Ранее «Химки» вышли в финал Кубка России, где встретятся с петербургским «Зенитом».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Химки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры