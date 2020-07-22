ФК «Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Футбольный клуб «Химки» решил выступать в следующем сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. "Химки" идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но её хватит", - сказал Терюшков.
«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тем самым заслужив право на повышение в классе. Клуб мог отказаться от участия в РПЛ по финансовым причинам.
Ранее «Химки» вышли в финал Кубка России, где встретятся с петербургским «Зенитом».
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