«Химки» после победы «Урала» вышли в финал Кубка России по футболу
Подмосковная команда «Химки» победила коллег из екатеринбургского «Урала» и вышла в финал Кубка России по футболу.
Игра на домашнем стадионе закончилась для «Урала» поражением - 3:1 в пользу гостей.
Результативными бросками отметились игроки «Химок» Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус, которые забили годы в ворота хозяев на 11-й, 36-й и 37-й минутах соответственно.
Единственный год «Урала» принадлежит Андрею Панюкову, забившему в ворота «Химок» на 73-й минуте игры.
«Химки» второй раз выходят в финал Кубка России, в котором сразятся с победителем матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком.
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