Подмосковная команда «Химки» победила коллег из екатеринбургского «Урала» и вышла в финал Кубка России по футболу.

Игра на домашнем стадионе закончилась для «Урала» поражением - 3:1 в пользу гостей.

Результативными бросками отметились игроки «Химок» Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус, которые забили годы в ворота хозяев на 11-й, 36-й и 37-й минутах соответственно.

Единственный год «Урала» принадлежит Андрею Панюкову, забившему в ворота «Химок» на 73-й минуте игры.

«Химки» второй раз выходят в финал Кубка России, в котором сразятся с победителем матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком.

