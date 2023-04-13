ФК «Бавария» за драку отстранил Садио Мане

В сообщении говорится, что 31-летний сенегалец был наказан за неподобающее поведение. В частности, после матча 1/4 Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счётом 3:0, Мане подрался со своим одноклубником Лероем Сане.

Кроме отстранения на один матч сенегальца ждёт денежный штраф.



Ранее нападающий столичного «Динамо» Федор Смолов грубо ответил журналисту после вопроса об обещании выиграть Кубок России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

