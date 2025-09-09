ЛДПР показала «предсказание» Жириновского о России, Китае и США к 2030 году

Партия ЛДПР опубликовала прогноз основателя объединения Владимира Жириновского о Китае и российско-американских отношениях к 2030 году. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «ЛДПР-ТВ».

Партия обнародовала выступление Жириновского в эфире канала «Россия 1» в 2018 году. Политик отмечал, что для США будет опасен Китай, который получит ресурсы от России, при этом «без нашей военной помощи Китай не выстоит». Вашингтону нужно ослабить Москву и затем ударить по Пекину, но КНР понимает: «если рухнет Россия - им конец».

«Китай вынужден с нами быть ближе. Да и нам неплохо иметь верного союзника... Когда поймут американцы, что Россию не разгромить, Китай не разгромить, тогда, может быть, начнется действительно перезагрузка», - прогнозировал Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский «предсказал» встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой политики якобы договорятся о передаче Новороссии под российский флаг, закроют три конфликта и наладят отношения с РФ и Китаем.

