Фитнес-тренер перечислила необходимые для тренировок дома вещи
Фитнес-тренер Марина Шляхтина перечислила вещи, необходимые для домашних спортивных тренировок. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По ее словам, для домашних занятий необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч. Также, отметила тренер, можно купить балансировочную подушку — она поможет улучшить баланс и координацию.
Шляхтина отметила, что домашние занятия избавят человека от необходимости посещать тренажерный зал и стесняться окружающих. Кроме того, подчеркнула тренер, они обойдутся гораздо дешевле, поскольку отпадет необходимость покупать спортивное питание, абонемент и брендовую одежду.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева заявила, что фитнес-клубам приходится переучивать профессиональных тренеров, дефицит которых усугубили пандемия и мобилизация.
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