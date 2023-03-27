Фитнес-тренер перечислила необходимые для тренировок дома вещи

По ее словам, для домашних занятий необходимо приобрести резинки для фитнеса, коврик, пилатес-кольцо, кирпич для йоги, специализированный ремень и швейцарских мяч. Также, отметила тренер, можно купить балансировочную подушку — она поможет улучшить баланс и координацию.

Шляхтина отметила, что домашние занятия избавят человека от необходимости посещать тренажерный зал и стесняться окружающих. Кроме того, подчеркнула тренер, они обойдутся гораздо дешевле, поскольку отпадет необходимость покупать спортивное питание, абонемент и брендовую одежду.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева заявила, что фитнес-клубам приходится переучивать профессиональных тренеров, дефицит которых усугубили пандемия и мобилизация.

