Свищев избран главой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту, глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Дмитрий Свищёв был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда страны. Об этом сообщает RT.

Новая федерация образована путём объединения Федерации лыжных гонок (ФЛГР) с Федерацией фристайла (ФФР), Федерацией сноуборда (ФСР), Российской федерации горнолыжного спорта и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ.

«Наша задача — не потерять уникальность каждого вида спорта, а, напротив, создать условия, при которых объединение станет ресурсом для общего развития», - указал Свищёв.

Отмечается, что заместителем председателя новой федерации стала трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
