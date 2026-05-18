Свищев избран главой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту, глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Дмитрий Свищёв был избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда страны. Об этом сообщает RT.
Новая федерация образована путём объединения Федерации лыжных гонок (ФЛГР) с Федерацией фристайла (ФФР), Федерацией сноуборда (ФСР), Российской федерации горнолыжного спорта и Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РФ.
«Наша задача — не потерять уникальность каждого вида спорта, а, напротив, создать условия, при которых объединение станет ресурсом для общего развития», - указал Свищёв.
Отмечается, что заместителем председателя новой федерации стала трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе.
