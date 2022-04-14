Финские врачи отказали в операции российскому хоккеисту
Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов заявил, что в Финляндии молодому российскому хоккеисту отказали в проведении операции, сообщает «Чемпионат».
По его словам, операция планировалась для молодого игрока из «Толпара».
«Нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит», - подчеркнул он.
По мнению Баширова, произошедшее - «это политический момент».
Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что выходит из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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