Финские врачи отказали в операции российскому хоккеисту

По его словам, операция планировалась для молодого игрока из «Толпара».

«Нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит», - подчеркнул он.

По мнению Баширова, произошедшее - «это политический момент».

Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» официально объявил, что выходит из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).