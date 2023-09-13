Финляндия снялась с командного чемпионат мира по гимнастике из-за допуска РФ

В пресс-службе финской Федерации гимнастики указали, что решение было принято после, как к участию в турнире были допущены спортсмены из России и Белоруссии.

«Наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны участвовать в соревнованиях, к сожалению, остается в меньшинстве... нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире», - заявила председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.

Она назвала ситуацию «очень неудачной для финских спортсменов», весь год готовившихся к чемпионату.

Ранее Федерация бокса Норвегии объявила об отказе участвовать в чемпионатах мира и других турнирах под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), на которые будут допущены спортсмены из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

