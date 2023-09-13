Финляндия снялась с командного чемпионат мира по гимнастике из-за допуска РФ
Сборная Финляндии отказалась от участия в командном чемпионате мира по эстетической гимнастике, который пройдет с 24 по 26 ноября в Алма-Ате.
В пресс-службе финской Федерации гимнастики указали, что решение было принято после, как к участию в турнире были допущены спортсмены из России и Белоруссии.
«Наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны участвовать в соревнованиях, к сожалению, остается в меньшинстве... нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире», - заявила председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.
Она назвала ситуацию «очень неудачной для финских спортсменов», весь год готовившихся к чемпионату.
Ранее Федерация бокса Норвегии объявила об отказе участвовать в чемпионатах мира и других турнирах под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), на которые будут допущены спортсмены из России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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