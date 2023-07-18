Европарламент призвал не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчёт, в котором Международный олимпийский комитет (МОК) призвали отстранить спортсменов из России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.
В документе, опубликованном на сайте комитета, говорится, что аналогичный призыв направлен в международные спортивные федерации и касается любых международных турниров.
«Депутаты Европарламента призывают МОК и другие международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», - сказано в отчёте.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в любом статусе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru