Россиянка Калинская впервые вышла в четвертый круг US Open
5 сентября 202607:43
Юлия Савченко
Российская спортсменка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) и впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира.
Калинская одержала победу со счетом 6:3, 2:6, 6:3. В следующем матче россиянка сыграет с американкой Эммой Наварро.
Анне Калинской 27 лет, спортсменка занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над территорией России сбили 53 беспилотника ВСУ
- В АКОРТ назвали преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию
- Рябков призвал США учитывать реалии на земле в урегулировании на Украине
- Россиянка Калинская впервые вышла в четвертый круг US Open
- У россиян в приложениях банков начали появляться кошельки для цифровых рублей
- Вблизи Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Глава Минтранса рассказал о проработке открытия новых маршрутов в дружественные страны
- СМИ: Латвия и Литва хотят остановить транзит зерна из России
- При взрыве на военном объекте в Боливии погибли два человека, 59 пострадали
- США не будут давать гражданство по рождению детям иностранных дипломатов