Россиянка Калинская впервые вышла в четвертый круг US Open

Российская спортсменка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) и впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира.

Шесть россиян вышли в третий круг US Open

Калинская одержала победу со счетом 6:3, 2:6, 6:3. В следующем матче россиянка сыграет с американкой Эммой Наварро.

Анне Калинской 27 лет, спортсменка занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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ФОТО: РИА Новости
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