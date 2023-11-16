Фигуристку Варвару Медведеву уронили вниз головой на Гран-при России
Фигуристка Варвара Медведева попала в больницу после падения во время выступления с произвольной программой на проходящем в Самаре юниорском этапе серии Гран-при России, сообщает ТАСС.
Спортсменка выступает в паре с Павлом Астаховым, который уронил её во время поддержки. В результате Медведева упала вниз головой и получила рассечение.
Отмечается, что несмотря на травму, пара докатала программу, после чего Медведеву отвезли в больницу на обследование. По сумме двух выступлений Астахов и Медведева стали пятыми.
Ранее серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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