Фигуристку Варвару Медведеву уронили вниз головой на Гран-при России

Спортсменка выступает в паре с Павлом Астаховым, который уронил её во время поддержки. В результате Медведева упала вниз головой и получила рассечение.

Отмечается, что несмотря на травму, пара докатала программу, после чего Медведеву отвезли в больницу на обследование. По сумме двух выступлений Астахов и Медведева стали пятыми.

Ранее серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

