СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая
15 мая 202519:58
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Украинскую сторону на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Москва заявила о готовности к переговорам без предварительных условий, на основе стамбульских соглашений 2022 года.
Как ранее заявлял Владимир Путин, эти соглашения остаются актуальными и могут служить основой для мирного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru