СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

Москва заявила о готовности к переговорам без предварительных условий, на основе стамбульских соглашений 2022 года.

Как ранее заявлял Владимир Путин, эти соглашения остаются актуальными и могут служить основой для мирного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».

