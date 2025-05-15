СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Украинскую сторону на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Мединский: Москва рассматривает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года

Москва заявила о готовности к переговорам без предварительных условий, на основе стамбульских соглашений 2022 года.

Как ранее заявлял Владимир Путин, эти соглашения остаются актуальными и могут служить основой для мирного урегулирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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