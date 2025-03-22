Фигуристка Трусова объявила о беременности
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) объявила о беременности.
22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге на турнире шоу-программ «Русский вызов» после выступления Александры Игнатовой (Трусовой) в дуэте со своим мужем Макаром Игнатовым, пара объявила о беременности фигуристки.
Пара представила номер о любви, а в финале на экране показали видео с УЗИ и раздались звуки сердцебиения будущего малыша. Кстати, за выступление они получили 16,32 балла.
Свадьба спортсменов состоялась в августе 2024 года.
Александре Трусовой 20 лет. В её активе — серебряная медаль Олимпийских игр, бронза чемпионата мира, а также серебряная и бронзовая награды чемпионатов Европы.
В январе 2025 года стало известно, что Трусова не станет претендовать на выступление в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в связи с рекомендацими медиков по ограничениям в тренировках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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