Фигуристка Трусова объявила о беременности

22 марта 2025 года в Санкт-Петербурге на турнире шоу-программ «Русский вызов» после выступления Александры Игнатовой (Трусовой) в дуэте со своим мужем Макаром Игнатовым, пара объявила о беременности фигуристки.

Пара представила номер о любви, а в финале на экране показали видео с УЗИ и раздались звуки сердцебиения будущего малыша. Кстати, за выступление они получили 16,32 балла.

Свадьба спортсменов состоялась в августе 2024 года.

Александре Трусовой 20 лет. В её активе — серебряная медаль Олимпийских игр, бронза чемпионата мира, а также серебряная и бронзовая награды чемпионатов Европы.

В январе 2025 года стало известно, что Трусова не станет претендовать на выступление в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в связи с рекомендацими медиков по ограничениям в тренировках, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

