Россиянка исполнила самый «дорогой» элемент в истории женского фигурного катания

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, многократная чемпионка мира Наталья Бестемьянова рассказала НСН, что для нее самое интересное на первом этапе Гран-При.

«В первую очередь я бы посоветовала следить за танцевальной программой, где будут выступать пара Александра Степанова – Иван Букин. Интрига сохраняется, потому что никто не видел их программы. Интересен первый старт Натана Чена, который выиграл в прошлом году чемпионат мира. Он - уникальный спортсмен, он очень прогрессирует. Там же будут выступать наши Дима Алиев и Роман Савосин, только перешедший из юниоров. В общем, будет интересно», - считает Наталья Бестемьянова.

Следующий этап Гран-при состоится в Канаде. Он будет проходить с 25 по 27 октября.

