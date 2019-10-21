Россиянка исполнила самый «дорогой» элемент в истории женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. Как сообщает championat.com, за каскад из четверного лутца и тройного тулупа 15-летняя спортсменка получила оценку в 18,66 балла. Это самая высокая оценка за элемент в истории женского фигурного катания. При этом в Twitter Skating Scores подчёркивается, что предыдущий рекорд был также установлен россиянкой. Александра Трусова исполнила каскад четверной тулуп+тройной тулуп и получила 16,41 балла.
Добавим, Анна Щербакова стала победительницей Skate America. Третье место заняла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду, многократная чемпионка мира Наталья Бестемьянова рассказала НСН, что для нее самое интересное на первом этапе Гран-При.
«В первую очередь я бы посоветовала следить за танцевальной программой, где будут выступать пара Александра Степанова – Иван Букин. Интрига сохраняется, потому что никто не видел их программы. Интересен первый старт Натана Чена, который выиграл в прошлом году чемпионат мира. Он - уникальный спортсмен, он очень прогрессирует. Там же будут выступать наши Дима Алиев и Роман Савосин, только перешедший из юниоров. В общем, будет интересно», - считает Наталья Бестемьянова.
Следующий этап Гран-при состоится в Канаде. Он будет проходить с 25 по 27 октября.
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