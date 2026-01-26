В Греции четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья

Взрыв и пожар произошли на фабрике печенья «Виоланта» в греческом городе Трикала, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал ERT-news.

Хлопок прозвучал в 04:00 (05:00 мск), после чего возникло крупное возгорание. В момент ЧП на фабрике находились 12-13 человек.

По данным канала, погибли четыре человека, все жертвы - женщины. Еще одна числится пропавшей без вести. Следствие полагает, что причиной взрыва могли стать аммиак и пропан.

Как сообщил министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис, после ЧП в больницу Трикалы доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного, «в большинстве случаев в качестве меры предосторожности».

