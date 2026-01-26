В Греции четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья
Взрыв и пожар произошли на фабрике печенья «Виоланта» в греческом городе Трикала, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал ERT-news.
Хлопок прозвучал в 04:00 (05:00 мск), после чего возникло крупное возгорание. В момент ЧП на фабрике находились 12-13 человек.
По данным канала, погибли четыре человека, все жертвы - женщины. Еще одна числится пропавшей без вести. Следствие полагает, что причиной взрыва могли стать аммиак и пропан.
Как сообщил министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис, после ЧП в больницу Трикалы доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного, «в большинстве случаев в качестве меры предосторожности».
Ранее в Китае два человека погибли, более 80 пострадали при взрыве на металлургическом заводе в городском округе Баотоу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Войтинский назвал «топовые» даты для кинопрокатчиков
- В Греции четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья
- Больная тема: Почему продюсеры фильмов сражаются за выгодные даты релизов
- СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
- Производители пива связали падение продаж с переходом молодежи на кофе
- «Лучше не будет!»: Почему ФАС бессилен в урегулировании тарифов ЖКХ
- Рютте: Европа не сможет обойтись без США
- Только 30% россиян готовы работать за «серую» зарплату
- Умерла актриса и телеведущая Вероника Ганич
- Заслуженный учитель призвал не блокировать задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru