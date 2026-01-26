Производители пива связали падение продаж с переходом молодежи на кофе
Молодежь, как основной потребитель пива, переориентировался на безалкогольные напитки, заявил НСН эксперт по рынку пива Камаль Лебедев.
Производители пивоваренной продукции столкнулись с сильнейшим давлением на рынок, а вкусы потребителей переориентировались в сторону безалкогольных напитков, рассказал НСН исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка» (ОУПБР) Камаль Лебедев.
Производство пивоваренной продукции сократилось впервые за несколько лет. В 2025 году произошел спад на 1%, до 781,14 млн декалитров. Как пишет «Коммерсант», тенденцию связывают с падением спроса на такую продукцию, в частности из-за ее заметного подорожания. Лебедев подтвердил, что происходит снижение спроса. По его мнению, молодежь, основной потребитель пива, переходит на безалкогольные напитки, в том числе кофе.
«Сейчас очень большой диапазон самых разных безалкогольных напитков. Несколько лет назад был бум крафтового пива, а сейчас такой же бум в других сферах: кофе с десятком видов сиропа, шоколад с добавками, безалкогольные напитки. Интерес, особенно молодого поколения, которого в процентном отношении с остальным населением увеличивается, к алкоголю и пиву в частности снизился», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, по словам Лебедева, рынок производителей испытывает макроэкономическое и внутреннее давление.
«На рынок идет очень сильное давление. Есть проблемы и у поставщиков, и у потребителей. Из-за общей инфляции цены повысились на все, и на пиво и какие-то развлечения денег уже не хватает. Есть и давление на розницу, в том числе борьба с «разливайками». 95% хмеля мы импортируем, он под санкции не попал, но поставщики, особенно из стран Западной Европы, Америки работают с неохотой: надо всегда искать схему, чтобы кто-то купил тебе продукцию и потом через Белоруссию, Армению или Казахстан тебе его доставил», - рассказал глава объединения.
Падение в 1%, отметил Лебедев, пока можно списать на погрешность. Производители стараются подстроиться под новые реалии рынка и под изменившиеся вкусы потребителя.
«Производители фантазируют, пытаются подстроиться под потребителя. Посмотрите, сколько водки в магазинах… Раньше была «Белуга», как некий ориентир, стандарт. Сейчас же вы увидите «Белугу» с разными вкусами. Посмотрите, сколько джина, текилы, граппы. И крупные производители, и мелкие пытаются диверсифицировать вкусы. Они ищут, что выстрелит», - полагает он.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что Россия наращивает поставки водки в СНГ, Китай, Индию и Израиль.
