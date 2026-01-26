Грызутся волки: Долгов заявил, что Каллас и фон дер Ляйен ничего не решают в ЕС

Константин Долгов заявил НСН, что Россия сегодня не видит смысла обсуждать что-либо с европейскими чиновниками.

Конфликт между главой европейской дипломатии Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен еще раз подчеркивает глубокий кризис в Евросоюзе, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В материале отмечается, у главы Еврокомиссии были напряженные отношения с бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако с Каллас ситуация еще сложнее. Die Welt сообщило, что Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза. Долгов уверен, что они ничего не решают с точки зрения принятия решений.

Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

«Все, что говорят Каллас или фон дер Ляйен, не имеет никакого веса. Они ничего не решают, они абсолютно линейны в своем антироссийском мышлении. Они довели Евросоюз до той ситуации, в которой он находится, в том числе они. ЕС практически утратил всякую самостоятельность в мировых делах. Это глубокий кризис, внутри будут обостряться конфликты, грызутся волки между собой. Это обычное явление, которое отражает общий кризис. Они десятилетиями вгоняли себя в положение американского вассала. Пусть грызут друг друга, это следствие всего происходящего там. Нет смысла сравнивать Каллас и фон дер Ляйен, обе плохие, вредят там, но просто от них ничего не зависит, все зависит от ведущих стран-членов. Пока политика стран ЕС негативная в отношении России. Но русофобская позиция уже привела их к огромным политическим и финансовым потерям», - объяснил Долгов.

По его словам, Россия не видит смысла обсуждать что-либо с европейскими чиновниками.

«Наш президент об этом сказал, на этом этапе с европейскими политиками все ясно, к сожалению. Никаких дел с ними не сделаешь, не готовы они к этому, ждем новое поколение европейских политиков. Песков (пресс-секретарь президента РФ. - Прим. НСН) тоже сказал все правильно: никто из серьезных стран ничего не будет обсуждать с Каллас», - добавил собеседник НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены обсуждать что-либо с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, нужно ждать, «когда она уйдет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

