«Все, что говорят Каллас или фон дер Ляйен, не имеет никакого веса. Они ничего не решают, они абсолютно линейны в своем антироссийском мышлении. Они довели Евросоюз до той ситуации, в которой он находится, в том числе они. ЕС практически утратил всякую самостоятельность в мировых делах. Это глубокий кризис, внутри будут обостряться конфликты, грызутся волки между собой. Это обычное явление, которое отражает общий кризис. Они десятилетиями вгоняли себя в положение американского вассала. Пусть грызут друг друга, это следствие всего происходящего там. Нет смысла сравнивать Каллас и фон дер Ляйен, обе плохие, вредят там, но просто от них ничего не зависит, все зависит от ведущих стран-членов. Пока политика стран ЕС негативная в отношении России. Но русофобская позиция уже привела их к огромным политическим и финансовым потерям», - объяснил Долгов.

По его словам, Россия не видит смысла обсуждать что-либо с европейскими чиновниками.

«Наш президент об этом сказал, на этом этапе с европейскими политиками все ясно, к сожалению. Никаких дел с ними не сделаешь, не готовы они к этому, ждем новое поколение европейских политиков. Песков (пресс-секретарь президента РФ. - Прим. НСН) тоже сказал все правильно: никто из серьезных стран ничего не будет обсуждать с Каллас», - добавил собеседник НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены обсуждать что-либо с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, нужно ждать, «когда она уйдет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

