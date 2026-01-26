Грызутся волки: Долгов заявил, что Каллас и фон дер Ляйен ничего не решают в ЕС
Константин Долгов заявил НСН, что Россия сегодня не видит смысла обсуждать что-либо с европейскими чиновниками.
Конфликт между главой европейской дипломатии Каллас и председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен еще раз подчеркивает глубокий кризис в Евросоюзе, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в диктатуре, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В материале отмечается, у главы Еврокомиссии были напряженные отношения с бывшим руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако с Каллас ситуация еще сложнее. Die Welt сообщило, что Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза. Долгов уверен, что они ничего не решают с точки зрения принятия решений.
«Все, что говорят Каллас или фон дер Ляйен, не имеет никакого веса. Они ничего не решают, они абсолютно линейны в своем антироссийском мышлении. Они довели Евросоюз до той ситуации, в которой он находится, в том числе они. ЕС практически утратил всякую самостоятельность в мировых делах. Это глубокий кризис, внутри будут обостряться конфликты, грызутся волки между собой. Это обычное явление, которое отражает общий кризис. Они десятилетиями вгоняли себя в положение американского вассала. Пусть грызут друг друга, это следствие всего происходящего там. Нет смысла сравнивать Каллас и фон дер Ляйен, обе плохие, вредят там, но просто от них ничего не зависит, все зависит от ведущих стран-членов. Пока политика стран ЕС негативная в отношении России. Но русофобская позиция уже привела их к огромным политическим и финансовым потерям», - объяснил Долгов.
По его словам, Россия не видит смысла обсуждать что-либо с европейскими чиновниками.
«Наш президент об этом сказал, на этом этапе с европейскими политиками все ясно, к сожалению. Никаких дел с ними не сделаешь, не готовы они к этому, ждем новое поколение европейских политиков. Песков (пресс-секретарь президента РФ. - Прим. НСН) тоже сказал все правильно: никто из серьезных стран ничего не будет обсуждать с Каллас», - добавил собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены обсуждать что-либо с главой евродипломатии Каей Каллас. По его словам, нужно ждать, «когда она уйдет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
