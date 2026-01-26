Совет ЕС утвердил запрет на импорт газа из России с 2027 года
Совет Евросоюза окончательно одобрил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета.
В декабре в ЕС приняли предварительное соглашение по отказу от импорта российских СПГ и трубопроводного газа. Предполагалось, что полный запрет на закупку СПГ начнет действовать с января 2027 года, трубопроводного газа - с 1 ноября следующего года.
«Сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о поэтапном отказе от импорта в ЕС как трубопроводного газа, так и сжиженного природного газа (СПГ) из России», - сообщили в Совете ЕС.
Для действующих соглашений предусмотрен переходный период, пишет RT. Также новые правила предусматривают меры по мониторингу и диверсификации энергоснабжения.
Отмечается, что за несоблюдение норм будут введены штрафы в размере до 2,5 млн евро для физических лиц, 40 млн евро - для компаний, либо им грозит взыскание не менее 3,5% от общего годового мирового оборота или 300% от возможного оборота по сделке.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru