Если ФАС займется тарифами на ЖКУ, сумма в платежках граждан точно не уменьшится, так как у ведомства нет данных по реальной ситуации на местах. Об этом НСН рассказала независимый эксперт по вопросам ЖКХ Евгения Петухова.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет самостоятельно устанавливать экономически обоснованные тарифы на ЖКУ, если региональные органы бездействуют или игнорируют ее предписания, пишут «Известия». Такой закон законопроект в первом чтении приняла Госдума. Стоит заметить, что к 2025 году ФАС выявила более 102 млрд рублей экономически необоснованных начислений, однако регуляторы в пяти субъектах проигнорировали предписания. Петухова раскрыла, что ведомство вряд ли урегулирует ситуацию с повышением тарифов.

«Прежде всего ФАС не видит реальную картину на местах, то есть нет полной отчетности, какие есть тарифы сегодня. Также как и Минстрой. Префектура или округа не дают полную картину. Мы привыкли, что это делается усредненно. Если мы говорим о ресурсоснабжающих организациях, то тоже нет подведения к единому тарифу. Каждый ресурсник может установить разный размер платы на отопление, например. На свет у нас в этом году тариф повысится два раза. Соответственно, пока скачок по обращениям населения не пойдет, ФАС работать не сможет, она не работает на упреждение, хотя должна была заниматься этим еще с прошлого года», - отметила она.