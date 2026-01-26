«Лучше не будет!»: Почему ФАС бессилен в урегулировании тарифов ЖКХ
Скоро в платежках у россиян добавится еще и плата за замену лифтового оборудования, а плата за ЖКХ точно не снизится, рассказала НСН Евгения Петухова.
Если ФАС займется тарифами на ЖКУ, сумма в платежках граждан точно не уменьшится, так как у ведомства нет данных по реальной ситуации на местах. Об этом НСН рассказала независимый эксперт по вопросам ЖКХ Евгения Петухова.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет самостоятельно устанавливать экономически обоснованные тарифы на ЖКУ, если региональные органы бездействуют или игнорируют ее предписания, пишут «Известия». Такой закон законопроект в первом чтении приняла Госдума. Стоит заметить, что к 2025 году ФАС выявила более 102 млрд рублей экономически необоснованных начислений, однако регуляторы в пяти субъектах проигнорировали предписания. Петухова раскрыла, что ведомство вряд ли урегулирует ситуацию с повышением тарифов.
«Прежде всего ФАС не видит реальную картину на местах, то есть нет полной отчетности, какие есть тарифы сегодня. Также как и Минстрой. Префектура или округа не дают полную картину. Мы привыкли, что это делается усредненно. Если мы говорим о ресурсоснабжающих организациях, то тоже нет подведения к единому тарифу. Каждый ресурсник может установить разный размер платы на отопление, например. На свет у нас в этом году тариф повысится два раза. Соответственно, пока скачок по обращениям населения не пойдет, ФАС работать не сможет, она не работает на упреждение, хотя должна была заниматься этим еще с прошлого года», - отметила она.
При этом она отметила, что жалобы в ФАС скоро возрастут из-за того, что граждане увидят индексацию в своих платежках, а также новую строку, связанную с ремонтом и заменой лифтового оборудования.
«У нас в платежном документе есть обязательная строка под названием «Содержание и текущий ремонт». И, соответственно, многие стали делать индексацию из-за инфляции, хотя раньше не делали. А потребитель в бумажке видит уже общую сумму «итого». Он не понимает, это размер платы на «Содержание текущей ремонт» или ресурсник поднял плату на свет, воду или газ. Поэтому жалобы в ФАС сейчас увеличатся. А ведь сейчас еще добавят строку по лифтовому оборудованию, потому что есть законопроект по лифтам. Это тоже нагрузка для населения. Там будет, скорее всего, даже две строки: на «Содержание текущего ремонта» и на «Содержание дополнительных услуг». Потому что, например, лифтовая лебедка стоит 200 тысяч рублей, а это в состав текущего ремонта не входит», - раскрыла она.
При этом Петухова подчеркнула, что если сейчас ФАС действительно будет устанавливать принудительные тарифы, то потребителям не станет легче.
«Конечно, лучше для потребителей ФАС не сделает. Если бы это был плавный переход и контролировал бы это ФАС, однако это ведомство контролирует повышение тарифов ресурсоснабжающих организаций. То есть он делает акцент только тогда, когда представленные ему общие данные сверяются по данным регионов. Они же не занимаются каким-то отдельным городом. ФАС сейчас работают по факту, по обращениям», - подытожила она.
Ранее стало известно, что в России вдвое увеличился повышающий коэффициент, используемый для расчета платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
