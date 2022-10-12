Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года проведут в Бостоне

Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года планируется провести в Бостоне (США). Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

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Запланированные даты - с 24 по 30 марта. Мировое первенство 2026 года планируется провести в Праге с 23 по 29 марта.

Местом проведения чемпионата Европы 2025 года планируется сделать Загреб (20-26 января), турнир 2026 года провести в британском Шеффилде (12-18 января).

Ранее сообщалось, что ЧМ 2023 года пройдет в Японии, турнир 2024 - в Канаде.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Фигурное Катание
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