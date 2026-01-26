В детском саду в Самаре частично обрушился потолок
Частичное обрушение потолка произошло в детском саду №58 в Самаре, никто не пострадал. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Инцидент произошел после порыва трубы горячего водоснабжения в квартире над детсадом на втором этаже дома на улице Галактионовской.
«В результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение потолка во входной группе детского сада комбинированного вида № 58», - указали в надзорном ведомстве.
В момент ЧП в садике находились 12 детей. Обошлось без пострадавших.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, после инцидента возбуждено уголовное дело о халатности.
Ранее в Новосибирске в детской городской клинической больнице № 1 обрушились часть крыши и потолок, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
