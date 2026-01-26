СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
Автогонщик, семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер уже не прикован к постели и передвигается на инвалидной коляске. Об этом пишет Daily Mail.
Шумахер в 2013 году во время катания на лыжах во французских Альпах получил тяжелую черепно-мозговую травму и длительное время оставался подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Daily Mail, теперь легендарный 57-летний немецкий гонщик может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медиков. Отмечается, что Шумахер сейчас живет в особняке на горном хребте Майорки.
Между тем профильное издание Racingnews365 назвало Михаэля Шумахера лучшим пилотом в истории команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1».
