Фигуристка Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания
Чемпионка Европы-2020, победитель финала мирового Гран-при в одиночном катании, российская фигуристка Алена Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания. Об этом спортсменка заявила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
По словам фигуристки, сейчас она проходит длительный курс реабилитации, из-за чего не сможет выступать со своим мужем Георгием Куницей. Вместе с тем она пригласила поклонников на шоу, в котором примет участие.
Напомним, Косторная перенесла операцию на ноге осенью 2023 года.
Ранее олимпийский чемпиона в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутации выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов
- Путин ввел в РФ оплату неиспользованных отгулов при увольнении
- Пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года
- Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
- СМИ: Тело сбежавшего со стрельбищ в парке «Патриот» срочника нашли в лесу
- На корреспондента телеканала «360» напали в Битцевском лесу
- Григоренко: Число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз
- ООН: Около 66% зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены с 7 октября
- СМИ: В Париже ограбили бутик Louis Vuitton
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru