Фигуристка Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания

Чемпионка Европы-2020, победитель финала мирового Гран-при в одиночном катании, российская фигуристка Алена Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания. Об этом спортсменка заявила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл ради протеза

По словам фигуристки, сейчас она проходит длительный курс реабилитации, из-за чего не сможет выступать со своим мужем Георгием Куницей. Вместе с тем она пригласила поклонников на шоу, в котором примет участие.

Напомним, Косторная перенесла операцию на ноге осенью 2023 года.

Ранее олимпийский чемпиона в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутации выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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