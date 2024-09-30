Фигуристка Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания

По словам фигуристки, сейчас она проходит длительный курс реабилитации, из-за чего не сможет выступать со своим мужем Георгием Куницей. Вместе с тем она пригласила поклонников на шоу, в котором примет участие.

Напомним, Косторная перенесла операцию на ноге осенью 2023 года.

Ранее олимпийский чемпиона в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутации выступил на шоу, посвященном 50-летию фигуриста Ильи Авербуха.

