Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Играх-2020 Токио

Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной РФ на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Фигуристка, в свою очередь, подчеркнула, что в настоящий момент активно занимается изучением японского языка.

XXXII летняя Олимпиада пройдет в столице Японии с 24 июля до 9 августа, напоминает RT.