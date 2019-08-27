Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Играх-2020 Токио
Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной РФ на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Фигуристка, в свою очередь, подчеркнула, что в настоящий момент активно занимается изучением японского языка.
XXXII летняя Олимпиада пройдет в столице Японии с 24 июля до 9 августа, напоминает RT.
Напомним, в конце июля Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в летних Играх-2020. Таким образом ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий.
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