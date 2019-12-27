Фигуристка Косторная выиграла короткую программу чемпионата России

27 декабря 201918:54

Спортсменка Алена Косторная с рекордом выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. На соревнованиях в Красноярске она получила 89,86 балла, что выше ее мирового рекорда (85,45), передает РИА Новости.

В Финляндии назвали «безнадежными» российских фигуристок

Второй по итогам короткой программы стала Анна Щербакова (79,93 балла), на третьем месте Александра Трусова (76,46). В субботу они представят произвольную программу.

Напомним, в том же порядке россиянки расположились на пьедестале в Турине в финале Гран-при по фигурному катанию.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Фигурное КатаниеЧемпионат России