Российские фигуристки заняли весь пьедестал в Турине

8 декабря 201911:35

Все призовые места в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине заняли российские спортсменки. Чемпионкой в женском одиночном катании стала Алена Косторная, Анна Щербакова выиграла серебро, бронзовая медаль у Александры Трусовой.

Впереди всех. Российские фигуристы в борьбе за золото финала Гран-при

Трусова в произвольной программе исполнила флип в четыре оборота. Такой прыжок сделан впервые в истории женских соревнований.

Этот факт отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В комментарии агентству РИА Новости она заявила, что россиянки показали феноменальный результат.

«Мы должны быть счастливы от того, что у нас были, есть и будут всегда в стране такие тренеры, педагоги и спортсмены», - добавила она.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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