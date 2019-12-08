Российские фигуристки заняли весь пьедестал в Турине

Трусова в произвольной программе исполнила флип в четыре оборота. Такой прыжок сделан впервые в истории женских соревнований.

Этот факт отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В комментарии агентству РИА Новости она заявила, что россиянки показали феноменальный результат.

«Мы должны быть счастливы от того, что у нас были, есть и будут всегда в стране такие тренеры, педагоги и спортсмены», - добавила она.

