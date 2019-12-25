В Финляндии назвали «безнадежными» российских фигуристок

Возрастной ценз в женском фигурном катании необходимо поднять, заявили финские тренеры. С соответствующим предложением они обратились в Международный союз конькобежцев, сообщает YLE.

Авторы обращения сослались на российских фигуристок, будущее которых считают безнадежным. Финские тренеры напомнили, что многие слишком молодые фигуристки впоследствии уходили из спорта из-за травм и проблем с мотивацией.

Российские фигуристки ранее заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. Алене Косторной 16 лет, Анне Щербаковой и Александре Трусовой – по 15 лет. У Щербаковой и Трусовой технически сложные программы выступление – например, Щербакова прыгала четверные лутцы.

