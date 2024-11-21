Дарить добро: Фигуристка Медведева создаст свой благотворительный проект

Она отметила, что за счет медийности и личного примера известные спортсмены способны привлечь внимание общественности к важным благотворительным и социальным проектам.

«Я уверена, что за счет медийности и личного примера мы, известные спортсмены, способны привлечь внимание общественности к важным социальным и благотворительным проектам и внести значительный вклад в жизнь других людей. Многие известные спортсмены участвовали в сборе средств на закупку оборудования для больниц во время пандемии, а их действия вдохновляли болельщиков и подписчиков в соцсетях. Другой пример – проект Fonteam, направленный на развитие массового спорта в России. Идею по развитию спортивной среды мог предложить любой житель страны, и множество заявок пришло благодаря соцсетям спортсменов, которые поддерживали проект информационно. Помимо меня, в нем приняли участие хоккеист Овечкин, футболисты Акинфеев и Пиняев», – сказала Медведева.

На четвертом этапе Гран-при, который состоялся 16 и 17 ноября, прошла презентация картины с Евгенией Медведевой, которая выставлена на аукцион в рамках благотворительной программы ДоброFon. Вырученные средства от продажи картины пойдут на помощь детскому приюту «Счастье дарить счастье». Медведева отметила, что это не просто картина, а картина, «которая дарит добро».