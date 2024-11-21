Дарить добро: Фигуристка Медведева создаст свой благотворительный проект
За счет медийности и личного примера известные спортсмены способны привлечь внимание общественности к важным благотворительным и социальным проектам, отметила фигуристка Евгения Медведева.
Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева планирует создать собственный проект, который будет направлен на помощь нуждающимся. Об этом она рассказала корреспонденту НСН на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
«В будущем есть идея создать собственный проект, направленный на помощь нуждающимся. Посмотрим каким он будет, но к подобному проекту нужно отнестись с полной ответственностью. Надеюсь, что опыт, полученный от участия в различных благотворительных инициативах, поможет в реализации этой задумки. У нас было много благотворительных активностей с целью помочь пенсионерам. Также много участвовала в активностях для животных в приютах. В повседневной жизни стараюсь по возможности помогать нуждающимся», – сказала Медведева.
Она отметила, что за счет медийности и личного примера известные спортсмены способны привлечь внимание общественности к важным благотворительным и социальным проектам.
«Я уверена, что за счет медийности и личного примера мы, известные спортсмены, способны привлечь внимание общественности к важным социальным и благотворительным проектам и внести значительный вклад в жизнь других людей. Многие известные спортсмены участвовали в сборе средств на закупку оборудования для больниц во время пандемии, а их действия вдохновляли болельщиков и подписчиков в соцсетях. Другой пример – проект Fonteam, направленный на развитие массового спорта в России. Идею по развитию спортивной среды мог предложить любой житель страны, и множество заявок пришло благодаря соцсетям спортсменов, которые поддерживали проект информационно. Помимо меня, в нем приняли участие хоккеист Овечкин, футболисты Акинфеев и Пиняев», – сказала Медведева.
На четвертом этапе Гран-при, который состоялся 16 и 17 ноября, прошла презентация картины с Евгенией Медведевой, которая выставлена на аукцион в рамках благотворительной программы ДоброFon. Вырученные средства от продажи картины пойдут на помощь детскому приюту «Счастье дарить счастье». Медведева отметила, что это не просто картина, а картина, «которая дарит добро».
«Я и раньше занималась благотворительностью, как поддерживая какие-то проекты лично, так и участвуя в акциях и мероприятиях партнеров. Например, в марте ДоброFON позвал меня передать чеки в благотворительные фонды, которые помогают людям с особенностями интеллектуального развития, а на Гран-при мы вместе представили картину, выручка от продажи которой пойдет на помощь детям сиротам», – добавила она.
Медведева стала четвертым участником проекта «Герои на льду». Ранее были представлены и выставлены на аукцион картины с великими моментами карьер Романа Костомарова, Ильи Авербуха и Алексея Ягудина. В центре сюжета картины с Медведевой – великий момент ее спортивной карьеры – победа на чемпионате мира в Бостоне, передает «Радиоточка НСН».
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