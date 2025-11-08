В Вологодской области БПЛА ВСУ попали в ПС «Белозерская»

В Вологодской области беспилотники ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская 750». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Георгий Филимонов.

По предварительной информации, на энергообъекте было зафиксировано три попадания, при этом энергоснабжение потребителей не было нарушено. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Филимонов.