В Вологодской области БПЛА ВСУ попали в ПС «Белозерская»

В Вологодской области беспилотники ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская 750». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Георгий Филимонов.

По предварительной информации, на энергообъекте было зафиксировано три попадания, при этом энергоснабжение потребителей не было нарушено. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Филимонов.

В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА

Губернатор рассказал, что в связи с ЧП отключений электроэнергии в регионе не было, стабильность ее поставок сохраняется. Он добавил, что в настоящее время уточняется масштаб полученных повреждений, специалисты проверяют состояние оборудования. На месте ЧП продолжаются работы.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

