Фигурист Роман Костомаров сделал первую публикацию после госпитализации

Он поблагодарил за поддержку близких, врачей и поклонников в своем личном блоге в одной из социальных сетей.



«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Костомаров.

Олимпийский чемпион признался, что его ждет тяжелая работа, связанная с восстановлением.

В январе 46-летнего Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, фигуриста поместили в реанимацию, позже спортсмен пришел в себя. Медики подчеркивали, что у Костомарова начались сепсис и проблемы с кровообращением, пишет Ura.ru.

