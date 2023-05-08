Фигурист Роман Костомаров сделал первую публикацию после госпитализации
Российский спортсмен Роман Костомаров сделал первую публикацию после госпитализации в январе 2023 года.
Он поблагодарил за поддержку близких, врачей и поклонников в своем личном блоге в одной из социальных сетей.
«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Костомаров.
Олимпийский чемпион признался, что его ждет тяжелая работа, связанная с восстановлением.
В январе 46-летнего Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, фигуриста поместили в реанимацию, позже спортсмен пришел в себя. Медики подчеркивали, что у Костомарова начались сепсис и проблемы с кровообращением, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru