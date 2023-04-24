СМИ: Костомаров восстанавливает подвижность и работу легких

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановление работы легких и подвижность конечностей, пишет «Спорт-Экспресс».

СМИ: Костомаров уже может садиться без посторонней помощи

По словам источника, его состояние стабильное, ухудшений не наблюдается.

С пациентом занимаются специалисты, которые помогают восстанавливать подвижность конечностей и стабилизировать работу легких.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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