СМИ: Костомаров восстанавливает подвижность и работу легких
24 апреля 202319:28
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановление работы легких и подвижность конечностей, пишет «Спорт-Экспресс».
По словам источника, его состояние стабильное, ухудшений не наблюдается.
С пациентом занимаются специалисты, которые помогают восстанавливать подвижность конечностей и стабилизировать работу легких.
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24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru